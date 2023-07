Ascopiave, Mediobanca taglia target price e conferma Outperform

Mediobanca

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 3,65 euro ) ilsu, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, confermando la". La revisione del giudizio arriva dopo che la società ha comunicato , che gli analisti giudicano in linea con le stime a livello di EBITDA, migliori delle attese a livello di bottom line. Inoltre, il confronto a livello di bottom line è stato influenzato negativamente dal contributo ancora debole di EstEnergy.Nel corso della conference call, l'amministratore delegato di Ascopiave ha, come anticipato dalla stampa italiana nelle scorse settimane. L'AD ha commentato che l'acquisizione sarebbe coerente con la strategia della società basata sul focus principale sulle attività di gas regolamentate. Ascopiave prenderebbe in considerazione la possibilità di partecipare al processo insieme ad altri partner."L'operazioneper gli 0,4 miliardi di euro che Ascopiave incasserà entro il 2026 dalle opzioni put sulle proprie partecipazioni in EstEnergy e HeraComm - scrive Mediobanca - Tuttavia, riteniamo opportuno sottolineare cheche verrebbe pagato (in caso di perfezionamento dell'operazione) rispetto al valore di RAB di 0,5 miliardi di euro di tali asset".