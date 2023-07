Banca Sistema, utile in calo a 7,5 milioni di euro nel primo semestre

Banca Sistema

(Teleborsa) -, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, ha chiuso ilconpari a 7,5 milioni, in calo rispetto ai 12,2 milioni dello stesso periodo del 2022.Il, pari a 35,8 milioni, in calo del 20% a/a, per i maggior interessi passivi. Il, pari al 2,4% è in aumento (per il 2022 è stato pari allo 0,4% e 2% nel primo trimestre 2023), con interessi passivi passati a 47,5 milioni da 5,9 milioni al 30.06.2022. Le, pari a 10,1 milioni, sono in crescita del 45% a/a.La business line delha registrato una solida crescita, con volumi (turnover) pari a 2.477 milioni, pari a una crescita del 18% a/a, guidata dal segmento dei crediti commerciali (+34% a/a). Gli impieghi factoring al 30 giugno 2023 si attestano a 1.800 milioni, in aumento rispetto ai 1.501 milioni al 31 dicembre 2022 e rispetto al 31 marzo 2023 (1.576 milioni).Con riferimento alla business line, il gruppo ha erogato crediti per 77 milioni (capitale finanziato), in calo rispetto allo scorso anno (215 milioni, di cui 104 milioni del canale Diretto), esclusivamente con il canale Diretto (QuintoPuoi).Loal 30 giugno 2023 ammonta a 856 milioni, in calo rispetto ai 903 milioni al 31 marzo 2023 anche a seguito della cessione di un portafoglio avvenuta a giugno per 35 milioni, ed in calo rispetto al 31 dicembre 2022 (933 milioni) e rispetto al 30 giugno 2022 (966 milioni).