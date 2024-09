Rosetti Marino, l'utile semestrale sale a 7,9 milioni di euro. Aumenta la cassa

Rosetti Marino

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella cantieristica navale e negli impianti per l'energia, ha chiuso ilcon unconsolidato pari a 196,6 milioni di euro, in aumento rispetto allo stesso semestre del 2023 (168,8 milioni di euro al 30 giugno 2023). L'incremento è riconducibile principalmente al settore Rinnovabili & Carbon Neutrality. Tale settore ha, infatti, realizzato un prodotto interno lordo di circa 50 milioni di euro (2 milioni nel 1° semestre 2023), mentre il settore Oil&Gas ha registrato un prodotto interno lordo di 145 milioni di euro (157 milioni nel 1° semestre 2023); infine il settore navale ha realizzato un prodotto interno lordo di circa 1 milione di euro (10 milioni nel 1° semestre 2023).Il margine operativo lordo () consolidato è risultato positivo per 16,1 milioni di euro (pari al 8,19% del PIL), rispetto ad un risultato pari a 14,7 milioni al 30 giugno 2023. L'di Gruppo è di 7,9 milioni di euro, rispetto ad un Utile Netto pari a 6,4 milioni al 30 giugno 2023.Laconsolidata a breve, comprensiva delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, al 30 giugno 2024 è positiva (cassa) per 126,8 milioni di euro, contro 69,9 milioni al 31 dicembre 2023. Tale miglioramento (+81%) deriva in gran parte dal cash-flow positivo dei principali contratti di commessa di più recente acquisizione.