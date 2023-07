MPS, Equita riavvia copertura con Hold e TP a 3,2 euro

Equita

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -hadicon raccomandazionee target price a"Siamo consapevoli che ile che, qualora la banca dovesse continuare a conseguire una buona performance operativa, vi sia spazio per rerating - si legge nella ricerca - D'altra parte, in un contesto di mercato che si sta mostrando supportive per il settore nel suo complesso e in cui, preferiamo partire con Hold su base relativa, considerando che l'intero settore tratta a multipli ancora attraenti".