Pasquarelli Auto, accordo con Gruppo Koelliker per sette nuovi brand

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel commercio di vetture e veicoli commerciali nuovi e usati, nel noleggio e assistenza, ha siglato un. Attraverso il nuovo accordo, Pasquarelli Auto rafforza ed amplia il precedente contratto in essere con il Gruppo Koelliker con la vendita ed i servizi di assistenza di, in particolare: o Aiways (gamma di autoveicoli full-electric); Microlino (mobilità a tre/quattro ruote full-electric); KG Mobility - Ssangyong (gamma di veicoli); B On (gamma di veicoli commerciali full-electric); Evum (gamma di veicoli commerciali full-electric); Maxus (gamma di veicoli commerciali e trasporto persone); Wuzheng (gamma di veicoli commerciali full-electric)."Integrare all'interno del nostro portafoglio automotive questi ulteriori brand distribuiti dal Gruppo Koelliker è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione, in quanto ci consente di proseguire nella strategia di crescita e rafforzamento del business model,- ha commentato l'- Da sempre attenti alle esigenze di mobilità sostenibile, la partnership si propone di fornire al cliente un’ampia gamma di vetture elettriche, sempre più protagoniste della transizione ecologica e della green economy".