CSC Costruzioni (Gruppo Webuild), contratto da 157 milioni in consorzio

(Teleborsa) -(Gruppo), in consorzio, si è aggiudicata in Svizzera il, del. Si tratta del più grande intervento di manutenzione straordinaria appaltato nel Canton Ticino nel settore stradale negli ultimi 30 anni, si legge in una nota. CSC, con una, guiderà il consorzio che realizzerà i lavori, a cui partecipano anche le imprese svizzere Implenia, Edilstrada, Matteo Muttoni Costruzioni e Casada.Commissionati dall'Ufficio federale delle strade (USTRA), i lavori rientrano nel più ampio progetto USTRA EP 28 Gentilino-Lamone, che prevede interventi di manutenzione straordinaria e di ammodernamento da realizzare su poco più di 6 chilometri dell'asse autostradale N2, dal Portale Nord della Galleria di Gentilino fino a Lamone, incluso lo svincolo Lugano Nord. Il Lotto 202 si riferisce alle principali opere di genio civile, inclusa la ricostruzione e l'ammodernamento di 27 strutture, tra sottopassi, ponti e opere connesse.Ladei lavori è di circa 4 anni e per la realizzazione delle opere è previsto l'di fino a 120 persone, tra personale diretto e di terzi.