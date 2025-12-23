Cy4Gate, contratto triennale da 5,6 milioni di euro in ambito antifrode

Cy4Gate

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha sottoscritto uncon un importante cliente corporate italiano, finalizzato all'acquisizione di soluzioni in ambito antifrode.Il contratto riguarda la fornitura di soluzioni di Fraud Protection and Prevention basate sulla Cognitive Security Platform,Cy4Gate. La piattaforma risponde in modo efficace alle esigenze dei clienti in ambito di behavioural biometrics e di contrasto all'impersonificazione telefonica, grazie all'impiego di soluzioni cloud e di algoritmi proprietari di machine learning e analisi comportamentale, consentendo un intervento rapido e un costante aggiornamento delle funzionalità.Il nuovo contratto è la, che conferma la crescita della domanda di soluzioni avanzate di cyber security con specifico riferimento ai temi antifrode. In particolare, si registra un forte interesse per tecnologie a supporto dei processi di prevenzione e protezione tanto nel Banking che in comparti adiacenti come Telco, Automotive, Gambling e Energy.