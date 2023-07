Decreto PA Bis, governo incassa la fiducia

(Teleborsa) - Il governo ha incassatoper la conversione in legge del, ottenendo99 voti contrari e 3 astenuti. L'esame del provvedimento proseguirà ora con la votazione degli ordini del giorno e con il voto finale delo'Aula di Monecitorio.Il testo del decreto, per essere convertito in legge entro il 21 agosto.Il decreto "in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" contiene una serie di, in particolare per le. Fra queste, le assunzioni, di docenti precari, ATA e dirigenti scolastici e quelle sull'organico aggiuntivo.