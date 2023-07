Master Group punta a IPO su EGM nel 2024

(Teleborsa) -, società attiva nel settore delle TLC per lo sviluppo di rete vendita e distribuzione di servizi tecnologici, punta alla quotazione a Piazza Affari il prossimo anno. In particolare, ha dato mandato ad AC Finance di(EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicata alle PMI ad alto potenziale di crescita. Lo ha spiegato il CEO Savino Novelli a Mergermarket.Nel 2022 la società, con sede a Foggia, ha generatoper 22 milioni di euro e unpari a 3,5 milioni di euro. Quest'anno dovrebbe chiudere l'esercizio con ricavi per 25 milioni di euro e un EBITDA pari a 5 milioni di euro.L'IPO, ha affermato Novelli, servirà aper aprire nuovi negozi, sviluppare nuovi servizi ed entrare in nuovi mercati. Inoltre, la società sta valutando alcuni target per deal di M&A.Master Group, che ha come socio unico Novelli Group, ècome società avente ad oggetto la distribuzione e l'assunzione di mandati nella vendita e diffusione di prodotti e servizi prevalentemente nel settore delle utilities. Secondo quanto dichiara sul sito,, quali Tiscali, SKY, ENI Gas e Luce e Fastweb.