Wall Street in stand-by in attesa di trimestrali tech e dati su occupati

Amazon

Apple

SoFi Technologies

ON Semiconductor

Johnson & Johnson

Hasbro

Bank of America

UPS

Credit Suisse

Ford Motor

Jefferies

Adobe

Morgan Stanley

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, che potrebbero avere un peso sulle prossime mosse della Federal Reserve. Sul fronte societario,completeranno la stagione delle trimestrali delle Big Tech.Oggi non ci sonoin calendario e l'attenzione questa settimana è puntata sull', che dovrebbe mostrare una ulteriore decelerazione nella creazione di posti di lavoro, come anticipato dalle prime indagini del mese. Il tasso di disoccupazione è atteso stabile a 3,6% e i salari orari sono previsti in rallentamento a 0,3% m/m.Sono poche le aziende significative che hanno. Spiccano, che ha migliorato la guidance per l'intero 2023, e, che previsto ricavi per il terzo trimestre superiori alle stime di mercato.Tra ic'è, dopo che un giudice statunitense ha respinto il secondo tentativo del produttore di farmaci di risolvere decine di migliaia di cause legali sui suoi prodotti a base di talco.Tra i titoli interessati dalleci sono(upgrade dia buy da neutral),(downgrade dia neutral da outperform),(downgrade dia hold),(upgrade dia overweight da equal weight).Nessuna variazione significativa per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 35.483 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.589 punti. Pressoché invariato il(+0,18%); come pure, sui livelli della vigilia l'(+0,17%).Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI Chicago (atteso 43 punti; preced. 41,5 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 49 punti; preced. 46,3 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 46,5 punti; preced. 46 punti)14:15: Occupati ADP (preced. 497K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -71K barili; preced. -600K barili).