Amazon investirà 7,2 miliardi di dollari in Israele. Lanciato AWS nel paese

(Teleborsa) -prevede die ha. A partire da oggi, gli sviluppatori, le startup, gli imprenditori e le imprese, nonché le organizzazioni governative, educative e no profit possono quindi servire gli utenti finali dai data center situati in Israele, utilizzando le tecnologie AWS."Il lancio della regione AWS in Israele offre ai clienti la possibilità di creare le applicazioni basate sulla tecnologia cloud più avanzate e di raggiungere i massimi livelli di sicurezza, disponibilità e resilienza - ha affermato, vice president of Infrastructure Services presso AWS - La strategia di Israele per promuovere l'innovazione tecnologica, insieme alla sua abbondanza di talenti, ha creato un fiorente hub globale per imprenditori, e-government e imprese multinazionali"."L'istituzione della regione ci consentirà di migrare sostanziali carichi di lavoro governativi nel cloud e siamo fiduciosi che ci aiuterà ad accelerare la trasformazione digitale nel settore pubblico, sfruttare la tecnologia per guidare l'innovazione nel governo, migliorare l'esperienza dei clienti e promuovere la sviluppo dell'ecosistema tecnologico in Israele, ha affermato, accountant general di Israele.Con il lancio della regione AWS Israele (Tel Aviv), AWS dispone di, con piani annunciati per il lancio di altre 12 Availability Zones e altre quattro regioni AWS in Canada, Malesia, Nuova Zelanda e Tailandia.