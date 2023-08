Il Sole 24Ore torna in utile. AD Cartia: continua trend miglioramento margini e PFN

Sole 24Ore

(Teleborsa) - Il gruppochiude il primo semestre con un ritorno all'di euro (il risultato era negativo per 0,4 milioni al 30 giugno 2022), in miglioramento di 5,8 milioni.consolidati sono pari a 104,6 milioni di euro in linea rispetto al 30 giugno 2022. L'è positivo per 8,5 milioni di euro (positivo per 2,3 milioni al 30 giugno 2022), in miglioramento di 6,2 milioni.Laè negativa per 29,2 milioni di euro, in miglioramento di 14,6 milioni rispetto ai 43,8 milioni di euro negativi al 31 dicembre 2022., amministratrice delegata della Società, alla chiusura del primo semestre 2023 ha commentato: “Dopo il ritorno all’utile del bilancio 2022,, anche al netto di proventi e oneri non ricorrenti,”.