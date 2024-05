MFE, Equita alza target price grazie al trend favorevole della pubblicità

Equita

(Teleborsa) -ha incrementato ilsudel 6% a(da 3,9/3,14 euro) grazie al miglioramento delle stime. La raccomandazione resta "Hold" su entrambi i titoli.Alla luce del trend favorevole della pubblicità, il broker ha infatti alzato le stime FY24 diconsolidata al +3,3% vs +1,8% prec. (Italia da +1,8% a +3% e Spagna da +2% a +4%) e migliorato le stime didel 6% parzialmente compensati da maggiori opex (a -2.570 vs guidance 2560 milioni di euro +/-30mn) legati all'andamento favorevole della domanda pubblicitaria.Migliorato anche il(a -705mn vs -733mn prec.) e si aspetta che la generazione di cassa stagionalmente più forte nel 1Q24 possa essere parzialmente riassorbita durante l'anno. Sul 2025 ha alzato le stime di utile netto del +6% grazie all'effetto trascinamento."Il titolo negli ultimi 3 mesi è stato il migliore del settore (+35% vs +20%) alla luce di un trend di adv. più sostenuto in Italia e in Spagna - si legge nella ricerca - Riteniamo che ilpoiché la società non trasmetterà gli Europei di calcio e le Olimpiadi mentre nel 4Q24 (trimestre più importante dell'anno) la raccolta pubblicitaria risentirà della perdita della trasmissione della partita di Champions League e di una base confronto sfidante (4Q23 = +5% consolidato)".