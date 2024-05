Beghelli, KT&Partners taglia fair value e conferma Add

Beghelli

(Teleborsa) - KT&Partners ha abbassato il(aper azione da 0,37 euro) e confermato la) sul titolo, azienda quotata su Euronext Milan e attiva settore elettronico e della sicurezza.Gli analistitotali, modellando un CAGR del fatturato 2023-27 al 6,8%, con il principale driver di crescita proveniente dal segmento Altri ricavi, alimentato principalmente dalle vendite dei nuovi sistemi di accumulo Beghelli Solare. Ora sono perònel corso degli anni, con una riduzione dell'incidenza del COGS e altre efficienze. Ora prevedono Adj. EBITDA FY24 a 11,6 milioni di euro (in precedenza 13,5 milioni) e margine EBITDA in miglioramento al 9,5% nel FY27, con Adj. EBITDA in crescita ad un CAGR 2023-27 del 20%.Prevedono ora un'inversione di tendenza nell'utile netto a partire dal FY25 (0,2 milioni di euro), che si prevede raggiungerà 4,4 milioni di euro entro il FY27. Nelle proiezioni di bilancio, prevedono una PFN FY24 pari a 51,9 milioni di euro, con la società che punta a una PFN inferiore su base annua (era 56,9 milioni di euro alla fine del 1Q24), in graduale miglioramento a 32,1 milioni di euro entro la fine del 2027, su una(>60% EBITDA in media).Il management ha annunciato lo spostamento del termine per la, ora previsto entro la fine di giugno 2024 (il termine era già stato posticipato a fine 2023). Il management ha recentemente commentato che stanno concludendo le ultime attività di closing dell'accordo tra l'autorità locale, il gruppo Beghelli e l'acquirente.