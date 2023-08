Cina, PMI Caixin servizi luglio aumenta a 54,1 punti

(Teleborsa) - Aumenta più delle attese il settore dei servizi in. Ilelaborato da Caixin/S&P Global è salito a quotadai 53,9 precedenti. Il valore rimane quindi sopra la soglia chiave dei 50 punti, che segnala una espansione dell'attività, per il settimo mese consecutivo ed è anche superiore ai 52,5 punti attesi dagli analisti.a luglio - ha commentato Wang Zhe, Senior Economist presso Caixin Insight Group - Le condizioni di mercato nel settore hanno continuato a migliorare, le attività commerciali sono ulteriormente aumentate e la domanda è aumentata di conseguenza. Le letture dell'attività commerciale e dei nuovi affari sono rimaste entrambe al di sopra di 50 per il settimo mese consecutivo. Ma, con l'indicatore per le nuove attività di esportazione solo leggermente superiore a 50. Le aziende intervistate hanno affermato che le prospettive economiche all'estero non erano chiare, con esportazioni di servizi limitate""I fornitori di servizi sono, esprimendo fiducia nelle prospettive di mercato per il prossimo anno, sebbene fossero anche preoccupati per la sostenibilità della crescita economica globale - ha aggiunto - A luglio, la lettura delle aspettative di attività futura era inferiore di oltre 3 punti rispetto alla media storica".