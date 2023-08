Ferragamo, utile primo semestre a 21 milioni

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) - Il gruppoha chiuso il primo semestre 2023 con undi 21 milioni di euro, in calo del 65,4% rispetto al primo semestre 2022.si sono attestati a 600 milioni di euro, in calo del 4,8% rispetto (-7,2% a tassi di cambio costanti), "in una fase in cui l'azienda accelera nella transizione creativa e prosegue nell'ottimizzazione dei canali wholesale e retail". L'Ebit e' calato a 47 milioni di euro (-50,8% rispetto al primo semestre 2022) e l'Ebitda a 134 milioni (-25,6%).La posizione finanziaria netta indica una liquidita' di 278 milioni rispetto ai 309 milioni di fine giugno 2022.