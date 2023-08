iVision Tech quotata su EGM. Fulchir: iniziamo a esplorare M&A

iVision Tech

(Teleborsa) -è da oggi, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Si tratta di una PMI innovativa attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole. La società opera in collaborazione con i maggiori brand di lusso, operando attraverso la divisione iVision Eyewear, che si focalizza sulla produzione e la divisione iVision R&D, dedicata alle attività di ricerca e sviluppo per innovazioni tecnologiche da applicare agli occhiali.In fase di collocamento iVision Tech ha2 milioni di euro. Ilal momento dell'ammissione è del 25,06% e ladi mercato all'IPO è pari a 7,98 milioni di euro."Oggi segniamo un altro importante traguardo nella storia della nostra società: la quotazione segna un passo fondamentale verso il futuro, aprendo le porte del mercato dei capitali e offrendoci l'opportunità di consolidare e ampliare la nostra capacità produttiva e di sviluppo - ha commentato l'AD- Questo è un momento emozionante, poiché non solo vediamo la possibilità di una crescita organica, ma iniziamo anche a esplorare".iVision Tech rappresenta lasu EGM, portando a 197 il numero delle società attualmente quotate su questo segmento. Si tratta della trentanovesima quotazione del 2023 su Euronext."L'approdo in Borsa è il suggello di un sogno che abbiamo condiviso con tutto il personale e che vuole essere l'inizio di un lungo percorso di crescita da fare insieme, perché crediamo fortemente che grazie alla collaborazione di tutti sarà possibile realizzare grandi progetti -ha aggiunto l'AD- Siamoe siamo convinti che, partendo da una solida base economica, competenze di alto livello e un approccio all'innovazione, otterremo soddisfazioni straordinarie nel corso del tempo. Continueremo a perseguire la nostra missione con passione e determinazione, creando".