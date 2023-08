Comal, riorganizzazione tra soci di riferimento. Costituita nuova holding

Comal

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, ha comunicato che i soci Savio Consulting, Alba Service e Urania hanno sottoscritto un, finalizzata a un graduale passaggio generazionale e a supportare l'espansione della società.L'operazione è stata strutturata attraverso la promozione edenominata Virtutis Solaris da parte di Alba Service, società riconducibile all'amministratore delegato Alfredo Balletti e Urania, società riconducibile al consigliere Fabio Rubeo, a cui hanno aderito altri soci investitori, nella quale saranno conferite complessivamente 1.430.000 azioni, come segue: 610.000 azioni da parte di Alba Service; 720.000 azioni da parte di Urania; 100.000 azioni da parte della società Pick and Pop. Il conferimento sarà perfezionato entro la data del 15 novembre 2023.Inoltre, a seguito di un aumento di capitale in denaro sottoscritto da parte delle predette società e di altri terzi investitori, tra i quali Mirak Enterprise e Finbra, Virtutis Solariscomplessivamente 1.250.000 azioni da attuali soci a un prezzo complessivo pari a 3.750.000 euro, di cui 1.000.000 dall'attuale socio di maggioranza relativa Savio Consulting e 100.000 da SAM, attuale azionista significativo. L'acquisto di tali partecipazioni avverrà anch'esso entro la data del 15 novembre 2023Ad esito dell'operazione,, divenendone socio di maggioranza relativa. Urania e Alba Service, ad esito del conferimento delle rispettive azioni in Virtutis Solaris e della sottoscrizione del relativo aumento di capitale, deterranno rispettivamente il 34,58% e il 27,97% del capitale sociale di Virtutis Solaris, mentre la rimanente quota è detenuta da ulteriori 5 soci investitori.