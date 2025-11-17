Milano 17:35
Novamarine, 1,8 milioni di euro a Tornado per avviare la produzione di imbarcazioni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Novamarine, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, ha deliberato un aumento di capitale sociale e un finanziamento soci a favore di Tornado, società controllata al 100% da Novamarine, che si occuperà della produzione e commercializzazione delle imbarcazioni a marchio Tornado.

L'aumento di capitale sociale a pagamento, scindibile e per un importo complessivo di massimo 1.000.000 euro, dovrà essere liberato in denaro mediante versamento da parte del socio unico Novamarine e sarà offerto in sottoscrizione al medesimo. Il finanziamento soci, temporaneo e infruttifero, concesso a favore della controllata Tornado, prevede un importo di 800.000 euro erogabile a tranche sulla base delle esigenze di cassa della società finanziata. Il rimborso avverrà entro 5 anni dall'erogazione della prima tranche.

L'aumento di capitale e il finanziamento soci sono finalizzati a supportare l'avvio dell'attività di produzione e commercializzazione delle imbarcazioni Tornado. La società Tornado è stata costituita in data 28 luglio 2025 in seguito all'acquisizione, da parte di Novamarine, del marchio Tornado. La società gestirà l'intera produzione e commercializzazione delle imbarcazioni Tornado, fatta eccezione per la lavorazione della vetroresina, che verrà effettuata da Novamarine. Il marchio Tornado è stato concesso da Novamarine a Tornado tramite una licenza d'uso non esclusiva. Tale licenza d'uso prevede il versamento da parte di Tornado a favore di Novamarine di 50.000 euro per ciascuna imbarcazione a marchio Tornado venduta a terzi.

La produzione delle imbarcazioni Tornado sarà realizzata in una porzione dello stabilimento di proprietà di SNO Service, situato nella località di Su Arrasolu (Olbia), concesso in locazione a Tornado, per la durata di tre anni e a un canone annuo di 60.000 euro. La strategia di Tornado prevede nel medio termine, tuttavia, di dotarsi di un sito produttivo di proprietà da dedicare esclusivamente alla produzione delle imbarcazioni Tornado.
