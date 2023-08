Al Meeting di Rimini la Piazza Generali Cattolica

(Teleborsa) - Anche quest'annoparteciperà all'iniziativa nata nel 1980 con l'intento di "incontrare, conoscere e portare a Rimini tutto quello che di bello e buono c'è nella cultura del tempo", che si terrà dal 20 al 25 agosto. Per la prima volta lo farà con la suarealtà integrata nel Gruppo dal 1 luglio, che opera in settori distintivi quali il mondo degli Enti Religiosi e del Non Profit, oltre a quello agroalimentare.Per l'occasione, verrà allestita la Piazza Generali Cattolica all'interno degli spazi fieristici messi a disposizione per l'evento.– spiega Generali in una nota – è un luogo di incontro, confronto e condivisione, aperto a tutto il pubblico della manifestazione, in cui sarà possibile vedere una anteprima delle storie di solidarietà e inclusione che Cattolica appoggia con l'iniziativasostenuta da Fondazione Cattolica in collaborazione con Cattolica, si pone l'obiettivo di favorire lo sviluppo di progetti ad alto impatto sociale realizzati da enti Non Profit sul territorio italianocon l'erogazione di 500mila euro di donazione complessiva a favore dei 26 progetti non profit vincitori.Nell'ambito della, il cui tema è "L'esistenza umana è un'amicizia inesauribile" – un invito a scoprire o a riscoprire l'amicizia nel suo significato profondo, nella sua forza generativa, nelle sue origini e nelle sue prospettive per l'esistenza di ogni uomo e per la costruzione di una nuova socialita` – sono previsti gli interventi di"Come Partner di Vita delle persone in ogni momento rilevante, – hanno dihiarato– siamo orgogliosi di sostenere anche quest'anno il Meeting per l'amicizia fra i popoli, di cui condividiamo valori, visione e missione. In questo senso, Piazza Generali Cattolica, un luogo di incontro e confronto, rappresenta quella che è la nostra ambizione in termini di sostenibilità, principio ispiratore del piano strategico Lifetime Partner 24: DrivingGrowth: contribuire alla creazione di una società sana, resiliente e sostenibile, dove le persone possano progredire e prosperare. È in questo modo che interpretiamo il ruolo d'impresa responsabile che crea valore durevole per tutti i nostri stakeholder e per l'intera comunità".Nell'ambito della divisione Cattolica opera launa struttura, unica nel panorama assicurativo italiano, composta da professionisti specializzati che partendodall'ascolto, lo studio e dalla frequentazione della Chiesa, dell'Associazionismo Ecclesiale e del vasto e variegato mondo che compone il Non Profit ed il Terzo Settore, si pone come polo di alta professionalità einterlocutore di riferimento di queste realtà fondamentali per la crescita del Paese. Obiettivo della BUERTS, infatti è conoscere, interpretare e soddisfare le reali esigenze assicurative e di protezione espresse dalle persone e degli enti che, attraverso lo svolgimento delle loro attività quotidiane operano a favore del Bene Comune. Attraverso la sua presenza al Meeting di Rimini, consolida ulteriormente il rapporto tra Generali e la Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli.