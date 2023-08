BioNTech, perdita da 190 milioni di euro nel secondo trimestre

BioNTech

Pfizer

(Teleborsa) -, azienda tedesca di biotecnologia e biofarmaceutica che ha sviluppato assieme aun vaccino per il Covid-19, ha registratopari a 167,7 milioni di euro nel, rispetto a 3.196,5 milioni per il periodo comparativo dell'anno precedente, e pari a 1.444,7 milioni di euro nel, rispetto a 9.571,1 milioni di un anno fa, a causa di un crollo della domanda legata alla pandemia da Covid-19.Laè stata di 190,4 milioni per i tre mesi chiusi al 30 giugno 2023, rispetto all'utile netto di 1.672,0 milioni per il periodo comparativo dell'anno precedente, mentre per il semestre l'è stato di 311,8 milioni di euro, rispetto all'utile netto di 5.370,8 milioni di euro di un anno fa."Stiamo facendo progredire la nostra pipeline oncologica verso lo sviluppo in fase avanzata, dopo aver lanciato uno studio cardine di fase 3 e preparando ulteriori studi con potenziale di registrazione nei prossimi mesi - ha affermato il- Contemporaneamente, stiamo migliorando la nostra pipeline di malattie infettive per soddisfare le esigenze sanitarie globali e stiamoche sarà disponibile per la prossima stagione autunno-inverno, soggetto ad approvazioni normative".La società ha(R&S) per quest'anno tra 2 e 2,2 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,4 e 2,6 miliardi di euro previsti in precedenza. Inoltre, BioNTech haraggiungano circa 5 miliardi di euro nel 2023, in calo rispetto ai 17,2 miliardi di euro dello scorso anno, prevedendo un rinnovato aumento delle vendite da una campagna di inoculazione in autunno.