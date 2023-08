Advent acquista la maggioranza del marchio di moda di lusso ZIMMERMANN

lululemon athletica

(Teleborsa) -, tra i maggiori investitori globali di private equity, ha raggiunto unnel brand di moda di lusso. Fondata dalle sorelle Nicky e Simone Zimmermann e con sede a Sydney, in Australia, ZIMMERMANN è cresciuta fino a diventare un marchio iconico del lusso, riconosciuto a livello globale.In base ai termini dell'acquisizione - di cui non sono stati divulgati i dettagli finanziari - Advent rileverà una partecipazione di maggioranza in ZIMMERMANN. Le fondatrici e il management team di ZIMMERMANN continueranno a guidare la crescita futura del brand.L'investimento da parte di Advent - si legge in una nota - consentirà a ZIMMERMANN di sostenere la sua forte crescita ultradecennale,del brand nei principali mercati del lusso dove è attualmente presente e dove entrerà in futuro, come l'Asia e il Medio Oriente, didi categorie di prodotti e accessori, e di rafforzare il suo modello distributivo online ed omni-channel.Advent farà leva sulla sua, che comprende il recente investimento in Parfums de Marly e INITIO Parfums Privés, oltre agli investimenti in Douglas (retailer specializzato in prodotti beauty premium, compresi i profumi), Orveon (proprietario dei marchi di cosmetici bareMinerals, BUXOM e Laura Mercier) e(retailer di abbigliamento athleisure e per lo yoga).