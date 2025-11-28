UE autorizza acquisto di Sapiens da parte di Advent

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo
di Sapiens International Corporation
di Israele da parte di Advent International degli Stati Uniti. L'operazione riguarda principalmente la fornitura di soluzioni software per il settore assicurativo.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza
, dato che le società non operano nello stesso mercato o in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.