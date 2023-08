Banche, tassa extraprofitti con incrementi margine d'interesse del 5% e 10%

(Teleborsa) - Arriva qualche dettaglio in più sull'annuncio di una introduzione di una, la qualenella seduta odierna trascinando al ribasso anche le azioni della maggior parte delle banche europee su altri listini. Il decreto-legge, che introduce disposizioni urgenti a tutela degli utenti e in materia di attività economiche e investimenti strategici, è stato approvato dal Consiglio dei ministri che si è riunito lunedì 7 agosto 2023.In dipendenza "dell'andamento dei tassi di interesse e dell'impatto sociale derivante dall'aumento delle rate dei mutui - si legge nel testo pubblicato dal governo - il decreto istituisce, per l'anno 2023, unad'investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)".L'imposta straordinaria è determinata applicando: l'ammontare del margine d'interesse di cui alla voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 cheil medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022; l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 cheil medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.L'e non sarà deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le maggiori entrate derivanti da tale imposta saranno destinate al finanziamento del fondo per i mutui sulla prima casa e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese, viene sottolineato.Allargando lo sguardo all'intero intervento legislativo - che comprende una serie di norme come quelle sul caro voli o sugli investimenti esteri - viene specificato che ha lo scopo di ", di assicurare la tutela degli utenti dei servizi di trasporto aereo e terrestre; incentivare gli investimenti, anche in riferimento al settore dei semiconduttori e della microelettronica; intervenire su specifiche attività economicamente rilevanti, in particolare nel settore della pesca e delle produzioni vinicole".