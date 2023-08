Alfonsino, al via test su strada della piattaforma per connettere aziende, clienti e corrieri indipendenti

Alfonsino

(Teleborsa) -, PMI innovativa che opera nel settore del cd “Order & Delivery”, focalizzata sui centri italiani di piccole e medie dimensioni, comunica la partenza ufficiale del test su strada della nuova piattaforma proprietaria , annunciata in fase di avanzato sviluppo, a fine giugno.Il marketplace, dedicato alle consegne di qualsivoglia bene e in funzione del quale è avvenuta la costituzione di Rushers , in data 10 luglio 2023, permette l’interazione diretta tra aziende fornitrici e i propri consumatori, garantendo a questi ultimi la possibilità di avere accesso a servizi professionali di consegna, offerti da una rete di corrieri indipendenti.Il test vedrà coinvolti, in una prima fase operativa, un numero ristretto di centri (tre), per poi essere gradualmente esteso a tutti i centri in cui la Società offre i propri servizi e si concluderà entro la fine del 2023."Accogliamo la partenza del test su strada ufficiale con, figlie entrambe di un percorso di sviluppo virtuoso, caratterizzato fin da subito da un approccio qualitativo e dall’impegno costante di tutte le risorse coinvolte - ha commentato-. Elementi questi che ci portano a ribadire la profonda convinzione nella buona riuscita del progetto. La nuova piattaforma ha tutto il potenziale per segnare un solco importante all’interno del settore, posizionandosi, a livello nazionale, come il marketplace definitivo dedicato alle consegne dell’ultimo miglio", ha aggiunto il CEO.