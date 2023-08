Fendi (LVMH), nuovo polo logistico in Toscana

LVMH

(Teleborsa) -, società del colosso francese del lusso. "Sono soddisfatto che Fendi abbia deciso di consolidare le sue attività in Toscana con un ulteriore investimento nella logistica che fa seguito al nuovo sito produttivo di Bagno a Ripoli", ha commentato il governatore Eugenio Giani, dopo la proposta di un protocollo d'intesa per il nuovo polo logistico di Fendi e per lo sviluppo delle aree industriali a, approvata in Giunta lunedì.Nell'attesa che Fendi entri in possesso definitivamente della nuova area in provincia di Pistoia, la delibera della Giunta regionale anticipa le linee delassieme al sindaco, Piero Lunardi e all'amministratore delegato di Fendi, Serge Brunschwig, riporta l'agenzia di informazione della Giunta regionale toscana."Regione Toscana e il Comune di Serravalle Pistoiese intendono fornire alla societàin termini amministrativi e di adeguamento infrastrutturale", ha detto Giani.Nel, per rispondere all'esigenza di, Fendi aveva scelto la Toscana per un nuovo centro di produzione, sviluppo, ricerca materiali e formazione di giovani artigiani a Bagno a Ripoli, anche attraverso una scuola di pelletteria interna destinata alla formazione di personale specializzato.