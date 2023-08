Generali, Donnet: contenti dell'M&A fatto, capitale in eccesso ad azionisti se non utilizzato

Generali

(Teleborsa) - "Sul piano dell', siamo, e non solo degli ultimi due che abbiamo fatto ma anche di tutti gli altri, perchè si sono dimostrati strategici". Lo ha affermato il Group CEO di, durante la call con gli analisti che ha seguito la pubblicazione dei risultati del primo semestre 2023 "Siamo stati, quindi non facciamo M&A se la società da acquisire non è strategica o non c'è un fit culturale", ha aggiunto, spiegando anche che "un aspetto chiave è la qualità della nostra capacità di integrazione delle società, e abbiamo dimostrato di essere bravi in questo e nell'estrarre le sinergie".Donnet ha ribadito il ", se non utilizzato per M&A", ricordando che attualmente a Generali rimangono 200 milioni di euro, mentre Liberty Seguros detiene circa 300 milioni di euro di capitale in eccesso.