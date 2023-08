Generali, Sesana: tutte le geografie reagiscono bene a incremento tariffe

Generali

(Teleborsa) - "In tutte le geografie stiamo pianificando un cambiamento nelle tariffe e tutte le geografie stanno reagendo bene. Vedremo, e manterremo la profittabilità del nostro business". Lo ha affermato il Group General Manager di, durante la call con gli analisti che ha seguito la pubblicazione dei risultati del primo semestre 2023 Rispendendo alle domande della comunità finanziaria, ha spiegato che "gli" e che in tutte le aree geografiche sono state implementate le misure relative ai prezzi previste per il primo semestre 2023, sulla spinta dell'inflazione. La società ha spiegato che altri incrementi tariffari sono previsti nel secondo semestre del 2023 in quanto recentemente sono stati deliberati alcuni ulteriori interventi di rafforzamento che porteranno ad un ulteriore