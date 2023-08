REVO Insurance, Intermonte conferma target price e Buy

Intermonte

REVO Insurance

(Teleborsa) -ha confermato il(aper azione) e la) sul titolo, compagnia assicurativa quotata su Euronext STAR Milan, dopo la diffusione dei risultati del primo semestre 2023, che si è chiuso con premi pari a 100,4 milioni di euro (+78,6%) e utile netto consolidato pari a 6,2 milioni di euro (8,1 milioni adjusted), in sensibile aumento rispettoal medesimo periodo 2022.Gli analisti scrivono che il primo semestre 2023 ha mostrato "ildella società nonostante un contesto difficile in termini di eventi naturali e aliquote fiscali più elevate". Inoltre, l'attuale prezzo del titolo "non riflette le", anche perchè le aree di business in cui opera la società sono "attrattive e meno affollate dal punto di vista della concorrenza, garantendo livelli di redditività più elevati".