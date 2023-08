WeWork, dubbi "sostanziali" sulla capacità di continuare ad operare

WeWork

(Teleborsa) -, società che fornisce spazi di lavoro condivisi per startup, imprese e freelance, ha sollevatoe ha annunciato che tre membri del consiglio si erano dimessi. Le comunicazioni sono arrivate in concomitanza con la trimestrale, che ha visto il secondo trimestre terminare con ricavi di 844 milioni di dollari (in aumento del 4% anno su anno e del 7% per la prima metà del 2023) e unadi 397 milioni di dollari (un miglioramento di 238 milioni anno su anno e un miglioramento di 443 milioni per la prima metà del 2023)., sussistono sostanziali dubbi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento - ha scritto WeWork - La capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento è subordinata alla corretta esecuzione del piano del management per migliorare la liquidità e la redditività nei prossimi 12 mesi".Questo piano include, tra le altre cose: riduzione dei costi di affitto e locazione attraverso azioni di ristrutturazione e negoziazione di condizioni di locazione più favorevoli; aumento delle entrate riducendo il tasso di abbandono dei membri e aumentando le nuove vendite; controllo delle spese e limitazione delle spese in conto capitale;Inoltre, Daniel Hurwitz, Vivek Ranadivé e Véronique Laury si sono dimessi dal consiglio di amministrazione e sono stati sostituiti da Paul Aronzon, Paul Keglevic, Elizabeth LaPuma, ed Henry Miller. Il