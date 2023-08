Cina: protesta formale contro stretta USA su investimenti tech

(Teleborsa) - Dopo laPechino insorge. Una mossa ha spiegato l'amministrazione Usa dettata da motivi "di sicurezza nazionale e non economici" che impone paletti sui semiconduttori, il quantum e alcuni sistemi di intelligenza artificiale. "L'amministrazione Biden è impegnata a mantenere l'America sicura e a difendere la sicurezza nazionale tutelando tecnologie che sono cruciali per la prossima generazione di innovazione militare", ha spiegato la Casa Bianca. Maaffermando che la nuova politica americana sulla limitazione degli investimenti nel settore hi-tech cinese "interrompe gravemente la sicurezza delle catene industriali e di approvvigionamento globali".esprimendo verso le nuove misure decise per limitare gli investimenti nella tecnologia cinese "forte insoddisfazione e ferma opposizione", e assicurando che "presterà molta attenzione agli sviluppi rilevanti e salvaguarderà risolutamente i propri diritti e interessi". In una nota del ministero degli Esteri, un portavoce ha detto che, "con il pretesto della sicurezza nazionale", gli Usa puntano a "privare la Cina del suo diritto allo sviluppo e a salvaguardare propria egemonia e propri interessi. Questa è pura coercizione economica e bullismo tecnologico". La mossa degli Stati Uniti "ha gravemente violato i principi dell'economia di mercato e della concorrenza leale, creato turbolenze all'ordine economico e commerciale internazionale, scosso la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento globali", danneggiando "gravemente gli interessi della Cina", degli stessi Usa e della comunità business globale. Pechino – continua la nota – "esorta gli Usa a mantenere seriamente la promessa del presidente americano Joe Biden di non volere il disaccoppiamento tra le due economie e di non voler ostacolare lo sviluppo economico della Cina. Allo stesso tempo, l'auspicio è che Washington smetta di "politicizzare, strumentare e utilizzare come armi le questioni economiche, commerciali e tecnologiche", revocando "immediatamente le decisioni sbagliate e le restrizioni agli investimenti in Cina« al fine di favorire »una cooperazione economica e commerciale in un ambiente favorevole".L'vincola il Dipartimento del Tesoro a limitare alcuni investimenti americani in Cina in settori sensibili ad alta tecnologia tra cui semiconduttori, informatica quantistica e intelligenza artificiale. Le restrizioni, che dovrebbero entrare in vigore il prossimo anno, arrivano mentre l'amministrazione Usa cerca di rafforzare la sua posizione nei confronti della Cina sui fronti militare, economico e tecnologico.