Autostrade Meridionali: "non a conoscenza" di elementi che giustificano movimento titolo

Autostrade Meridionali

(Teleborsa) -, concessionario quotato su Euronext Milan, ha comunicato di "a partire da fine luglio 2023". La comunicazione, si legge in una nota, è arrivata dopo aver sentito anche l'azionista di controllo Autostrade per l'Italia.Il titolo ha perso oggi il 6,19%, attestandosi a 15,15 euro. Ilpartito a fine luglio lo aveva portato da 11,7 euro ai 16,15 euro della chiusura di ieri.La società sottolinea che "", in occasione dell'approvazione da parte del CdA della Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2023, in relazione alle attività in corso, a seguito del subentro del nuovo concessionario subentrato dal 1° aprile 2022, ovvero che la società è attualmente impegnata nelle attività di definizione e pagamento dei debiti e incasso dei crediti residui, derivanti dalla pregressa gestione della tratta autostradale, inclusi i conguagli delle partite relative ai pedaggi ed alle attività affidate in appalto in precedenti esercizi." rispetto a quelle descritte, da ultimo, nel citato comunicato stampa del 24 luglio 2023, viene sottolineato.