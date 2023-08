Barca Media si quota sul Nasdaq tramite SPAC

Mountain & Co. I Acquisition Corp

(Teleborsa) - Il club calcisticoha stipulato uncon, SPAC quotata sul Nasdaq e focalizzata sul settore europeo dei media digitali e della tecnologia. FC Barcelona unirà le sue unità digitali Barca Vision e i contenuti audiovisivi sotto il marchio "", che sarà quindicon l'obiettivo di accedere a finanziamenti aggiuntivi attraverso i mercati dei capitali statunitensi, accelerare le iniziative del club nei settori digitale e audiovisivo, e rafforzare la sua capacità di distribuire i contenuti di Barca Media a nuovo pubblico in mercati strategici di tutto il mondo.FC Barcelona si aspetta che Barca Media diventi una significativa fonte di reddito per il club, un(circa 910 milioni di euro), si legge in una nota."Negli ultimi anni, abbiamo compiuto notevoli progressi nell'ecosistema digitale trasformando le nostre risorse in un hub creativo che porta il marchio dell'FC Barcelona a livelli unici al mondo - ha commentato il- La strategia dei contenuti del club si è dimostrata un successo e ci offre. Questo passo che stiamo compiendo ora è una mossa strategica che ci fornisce nuove risorse per continuare a crescere a un momento in cui la domanda di contenuti sportivi digitali è in netta espansione, rafforzando il percorso di trasformazione digitale avviato nel 2022".Contemporaneamente, l'FC Barcelona ha annunciato chee investitori privati consigliati dasono diventati. Gli investitori hanno acquisito complessivamente il 29,5% della proprietà del Barca Vision (Bridgeburg) per 120 milioni di euro corrispondenti a parte della partecipazione detenuta da Socios.com e Orpheus Media. Barça Vision è l'iniziativa del Club per integrare tutti i contenuti digitali attorno a Web3 e blockchain, inclusi NFT e metaverso, che fanno parte della strategia del club per costruire l'Espai Barca digitale