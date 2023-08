UBS rinuncia a protezione statale dalle perdite per acquisto Credit Suisse

UBS Group

Credit Suisse

(Teleborsa) -ha annunciato la decisione dida CHF 9 miliardi con ila seguito di una valutazione completa del portafoglio designato di attività non core di, inclusi scenari di gravi perdite di stress. Inoltre, dopo aver debitamente considerato la situazione di finanziamento delle entità di Credit Suisse e del Gruppo UBS in generale, ha anche deciso dicon lafino a CHF 100 miliardi, garantito dal governo svizzero.Inoltre, Credit Suisse ha interamente(ELA+). Queste misure, unitamente all'intervento di UBS, hanno contribuito alla stabilizzazione del Credit Suisse e alla stabilità finanziaria in Svizzera e nel mondo.Nell'ambito dell'operazione di salvataggio del Credit Suisse da parte di UBS, il governo svizzero ha stipulato un LPA con UBS, entrato in vigore al closing il 12 giugno 2023. L'LPA doveva coprire perdite fino a CHF 9 miliardi (solo dopo UBS si era fatta carico dei primi CHF 5 miliardi di perdite). L'LPA avrebbe coperto un portafoglio designato di attività non fondamentali del Credit Suisse. All'epoca, ciò era ritenuto necessario per proteggere UBS da potenziali tail risk, poiché durante il fine settimana di salvataggio vi era stato un tempo molto limitato per rivedere le rispettive attività. Dopo aver esaminato tutte le attività coperte dall'LPA dal closing di giugno e aver effettuato gli opportuni adeguamenti fair value, UBS ha concluso che l'LPA non è più necessario. Pertanto, UBS ha notificato la risoluzione volontaria a partire dall'11 agosto 2023. UBSper l'istituzione della LPA.Inoltre, nell'ambito dell'operazione di salvataggio, il 19 marzo 2023 il governo svizzero ha istituito il PLB per un importo fino a 100 miliardi di franchi. Ha consentito alla BNS di fornire un sostegno di liquidità sufficiente al Credit Suisse, sostenuto da una garanzia federale di default. Tutti i prestiti nell'ambito del PLB sono stati interamente rimborsati dal Credit Suisse a partire dalla fine di maggio 2023. A seguito di un'analisi approfondita della situazione dei finanziamenti, UBS ha deciso di risolvere volontariamente l'accordo PLB con la BNS a partire dall'11 agosto 2023. Fino al 31 luglio 2023, il Credit Suisse ha addebitato una c, di cui circa CHF 61 milioni alla BNS e CHF 153 milioni alla Confederazione Svizzera.Credit Suisse ha inoltre rimborsato alla BNS il prestito ELA+ di CHF 50 miliardi a partire dal 10 agosto 2023. Credit Suisse ha versato alla BNS un