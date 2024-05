UBS Group completa la fusione delle società madri di UBS e Credit Suisse

UBS Group

(Teleborsa) -ha annunciato di aver. Il completamento della fusione entro i tempi previsti è stato facilitato dal forte sostegno delle autorità di regolamentazione di tutto il mondo, si lege in una nota.La fusione fda Credit Suisse alle piattaforme UBS integrate, in base ai requisiti specifici del business, del cliente e del prodotto. Sebbene i clienti di Credit Suisse AG siano diventati clienti di UBS AG al momento della fusione, per un periodo transitorio interagiranno con UBS utilizzando le piattaforme e gli strumenti esistenti di Credit Suisse, salvo quanto specificamente comunicato."Oggi abbiamo raggiunto un traguardo significativo nel nostro percorso di integrazione - ha commentatodi UBS - La fusione delle nostre banche madri è fondamentale per facilitare la migrazione dei clienti sulle piattaforme UBS. Sbloccherà inoltre la fase successiva di costi, capitale, finanziamenti e benefici fiscali a partire dalla seconda metà del 2024"."Mentre ci imbarchiamo in questa, resteremo concentrati sul servire i nostri clienti, seguendo la nostra strategia, investendo nella nostra gente e agendo come pilastro di sostegno economico nelle comunità in cui viviamo e lavoriamo", ha aggiunto.Il passaggio a un'unica holding intermediaè previsto per il 7 giugno 2024, mentre nel terzo trimestre del 2024 è prevista la fusione tra Credit Suisse (Schweiz) AG e UBS Switzerland AG, entrambe soggette alle restanti approvazioni normative.