UBS Global WM lancia l’UBS Rockefeller Ocean Engagement Fund

(Teleborsa) -(GWM) lanciain partnership con(Rockefeller). Una gestione attiva, che mira a otteneretramite l’engagement con le aziende che rispondono ai problemi legati allaIl nuovo fondo è, ovvero il tema d’investimento di lungo periodo dell’(CIO), che identifica i mercati investibili con un valore superiore ai 1.100 miliardi di dollari presenti nei seguenti settori: trattamento delle acque reflue, gestione dei rifiuti e riciclaggio della plastica e acquacoltura sostenibile.sono unaper un efficace funzionamento delle economie, della società e dell’ambiente; tuttavia,della superficie oceanicae il suo sviluppo è. La transizione verso la blue economy determinerà un cambiamento delle fonti di profitto, creando opportunità di investimento man mano che i business model si adatteranno a questo nuovo scenario. L’OCSE stima che ilraggiungerà i, ovvero il doppio rispetto al 2010.un portafoglio dicon un’attenzione particolare sulle aziende a piccola e media capitalizzazione e un focus sul valore. Il fondo mira a, che investe principalmente in azioni quotate e altre partecipazioni di tipo azionario, promuovendo al contempo ungrazie ad un processo coerente in tema di investimento e shareholder engagement.Quest’ulteriore aggiunta all’offerta di fondi tematici di UBS GWM rappresenta inoltre un altro passo avanti nell’integrazione tra UBS e Credit Suisse, in quanto il Credit Suisse Rockefeller Engagement Fund, lanciato nel 2020, confluirà nel nuovo fondo UBS, con un patrimonio investito di oltre 200 milioni di dollari.