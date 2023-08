Argentina, banca centrale aumenta il tasso ufficiale al 118%

(Teleborsa) - Il Directorio del(BCRA) ha deciso di. In tal modo, il tasso di interesse annuo nominale delle Letras de Liquidez (Leliq) a 28 giorni è salito al 118% (209% in termini effettivi annui, TEA).L'autorità monetaria "ritiene opportuno riadeguare il livello dei tassi di interesse degli strumenti di regolazione monetaria,- si legge in una nota - Ciò, al fine di ancorare le aspettative di cambio e minimizzare il grado di trasferimento sui prezzi, tende a rendimenti reali positivi sugli investimenti in valuta locale e favorisce l'accumulo di riserve internazionali".Dopo ildelle primarie presidenziali di domenica, che ha sancito una netta sconfitta della coalizione di governo peronista (Union por la Patria - Up) e la forte ascesa del candidato ultraliberista, Javier Milei, la banca centrale ha anche attuato una, con il biglietto verde che viene scambiato ufficialmente adesso a 350 pesos contro i 287 della chiusura di venerdì.