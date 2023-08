Contratti PA: prosegue lavoro, già rinnovi per 2,5 milioni

(Teleborsa) - Proseguirà dopo la pausa estiva ilCon novità e aumenti già arrivati per circaIl 5 settembre riprenderanno infatti le trattative per il contratto dell'area sanità (dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie). In tutto circa 135 mila dipendenti. Mentre l'11 settembre proseguiranno le trattative per il rinnovo del contratto dei dirigenti delle funzioni locali.All'appello mancano solo ie il contratto deiPer questi due mancano ancora gli atti di indirizzo necessari per avviare le trattative."Abbiamo rinnovato i contratti per 2 milioni e mezzo di dipendenti pubblici – spiega il–. Questi contratti non rappresentano solamente un aggiornamento economico, ma in ognuno è stato rivisto l'ordinamento professionale di tutti i comparti, rendendolo più semplice e adattabile alle necessità di ogni singola amministrazione".