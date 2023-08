Pnrr, Mef: ulteriori 1,6 miliardi per opere pubbliche

(Teleborsa) - Fronteggiare l'aumento dei prezzi dei materiali e il caro energia. Con questo obiettivo ilcomunica che sono stati assegnati ulterioridelIn particolare, il decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 187 dell'11 agosto 2023 – spiega il Mef in una nota – ripartisce le risorse (con procedura ordinaria del FOI) alle stazioni appaltanti che avviano le procedure di affidamento di opere pubbliche nel periodo 1 luglio 2023 – 31 dicembre 2023.Il provvedimento – a breve in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – con l'elenco delle opere pubbliche finanziate è già consultabile sul sito del Mef in modo da assicurare la diffusione delle informazioni relative alle risorse assegnate.