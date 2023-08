Fisco, le agevolazioni costano alle casse dello Stato fino al 4% del PIL

(Teleborsa) - Un rapporto sulledell'Ufficio valutazione impatto del Senato ha calcolato che le centinaia diche pesano sul bilancio dello Stato per decine di miliardi portano ad una perdita di gettito pari al 4% del Pil. È su questa mole di detrazioni che punta a lavorare laapprovata dal Parlamento con lo scopo di semplificare un quadro che attualmente "genera frequenti e rilevanti deviazioni dal regime fiscale normale".In particolare, l'analisi del rapporto ha sottolineato che dal 2016 al 2022 lesono cresciute in maniera costante. Nel 2022 se ne contavano 626 (+40% rispetto a sei anni prima) con effetti negativi sul bilancio pari a(+72%). A queste vanno aggiunte altre 114 spese locali, per un totale di 740 agevolazioni.Lache ilsi è impegnato a mettere in atto – con la legge delega che il Parlamento ha approvato a inizio agosto – prevede che entro la data ultima del 29 agosto 2025, dovrebbe arrivare una riforma dell'Irpef che ha come obiettivo dichiarato lacosì come modifiche dell', dell', il superamento dell', una riforma complessiva del rapporto tra Fisco e aziende, l'innalzamento della no tax area per i dipendenti e gli autonomi. Interventi che complessivamente comporterebbero un costo molto alto per essere concretizzati. Tra gli introiti da usare il governo ha più volte indicato che ci sarà un taglio delle, cioè proprio delle detrazioni e deduzioni fiscali di vario tipo.Lo stesso studio ha evidenziato come manchino dati importanti per quantificare il numero dida queste detrazioni. "Per quasi l'80% delle misure è difficile svolgere analisi complete", si legge nel documento. Di quelle di cui si hanno tutte le informazioni, invece, la maggior parte (80 detrazioni in tutto) riguardano gruppi piuttosto piccoli di persone: meno di 30mila beneficiari per ogni agevolazione.Dal punto di vista invece deldi tali detrazioni, lo studio ha rilevato che il valore medio è "sostanzialmente inverso al numero di beneficiari": più alto per le misure fino a mille beneficiari (15.139 euro in media a testa) e più basso per i provvedimenti con più di 10 milioni di beneficiari (157 euro in media). Lepiù costose per lo Stato sono quelle che riguardano in particolare due settori: "", da una parte, e "" dall'altra.