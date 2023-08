Smartphone: nel 2023 spedizioni globali verso il minimo decennale (-6%)

(Teleborsa) - Nel 2023 le spedizioni diminuiranno del 6% a 1,15 miliardi di unità, il dato più basso dell'ultimo decennio. Queste le previsioni contenute nell'ultimopubblicato oggi daL'Asia – rileva il report – rappresenta uno dei principali ostacoli a una crescita positiva, poiché i venti contrari arrestano l'inversione di tendenza economica prevista per la Cina all'inizio dell'anno e, complessivamente, la regione registra un calo crescente nei mercati emergenti.Inoltre, il Nord America continua a essere un freno importante per la ripresa globale, con un primo semestre deludente che lo prepara a cali a due cifre per l'intero anno. Nonostante la forza del mercato del lavoro e il calo dell'inflazione,, spingendo i tassi di sostituzione negli Stati Uniti e nel mondo a livelli record."C'è stato un disallineamento tra ciò che sta accadendo nell'economia e i consumatori che acquistano telefoni. Finora quest'anno sono stati registrati aggiornamenti minimi per tutti i vettori – afferma–. Ma stiamo guardando il quarto trimestre con interesse perché ilè una finestra per i vettori per rubare clienti di alto valore. E con quella grande base installata di iPhone 12 in palio, le promozioni saranno aggressive, lasciando Apple in una buona posizione.In Cina, "Apple è ben posizionata poiché il segmento premium continua a guadagnare più quote" affermaLa crescita premium e ultra premium è una tendenza che si sta verificando a livello globale e favorisce fornitori come Apple che hanno portafogli fortemente ponderati nei segmenti più alti.e una forte presenza negli Stati Uniti potrebbe aiutarla a diventare il numero uno a livello globale in termini di spedizioni annuali per la prima volta in assoluto.