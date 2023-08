BCE, Lane: l'economia europea crescerà nei prossimi due anni

(Teleborsa) - "Che le economie siano un po' sopra o sotto lo zero non è il problema fondamentale, quello che è molto dannoso è una recessione profonda e insostenibile. Non la vediamo, ma anzi quello che vediamo è che - rispetto a dove eravamo l'anno scorso - ci sono molte ragioni per credere che". Lo ha affermato il capo economista della Banca centrale europea,, in un podcast dell'istituzione di Francoforte."Un aspetto fondamentalmente è che, e siamo ben al di sotto del livello dell'economia che ci saremmo aspettati se la pandemia non si fosse verificata", ha spiegato.Inoltre, "ci saremmo aspettati che i prezzi dell'energia fossero più bassi, e non è ancora arrivato nelle bollette delle persone, ma nel tempo, quindi siamo in una situazione molto differente dalla fine dello scorso anno - dove l'inflazione era alle stelle eppure i salari non erano aumentati - e nel tempo dovrebbe raggiungere una migliore posizione finanziaria".In conclusione, "ci sonoper credere che l'economia europea crescerà nei prossimi due anni e l'aspetto critico per noi è fondamentalmente quello di assicurarci che la domanda cresca più lentamente dell'offerta".