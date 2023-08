Fukushima, via libera del Giappone a rilascio di acqua radioattiva trattata nell'oceano dal 24 agosto

(Teleborsa) - Ilha fatto sapere che inizierà a rilasciare più 1 milione di tonnellate di acqua radioattiva trattata dalla centrale nucleare di, mettendo in atto un piano che ha attirato forti critiche dalla Cina. Il piano, che sarà avviato il 24 agosto, è stato approvato due anni fa dal governo giapponese che lo ritiene cruciale per lo smantellamento dell'impianto gestito dalla(Tepco). Critiche sono arrivate da gruppi di pescatori locali nonostante il governo abbia dichiarato di aver ricevuto "un certo grado di comprensione" da parte dell'"Ho chiesto alla Tepco di prepararsi rapidamente allo scarico dell'acqua secondo il piano approvato dall'e mi aspetto che il rilascio dell'acqua inizi il 24 agosto, condizioni meteorologiche permettendo", ha dichiarato questa mattina il primo ministro,. "Prometto che ci assumeremo l'interadi garantire che l'industria della pesca possa continuare a vivere, anche se ciò richiederà decenni", ha aggiunto.Il Giappone ha affermato che il rilascio di acqua è sicuro. L'(Aiea), l'organo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, ha dato il via libera al piano a luglio, affermando che soddisfa gli standard internazionali e che l'impatto sulle persone e sull'ambiente è "trascurabile".