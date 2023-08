Lowe's conferma guidance 2023 dopo secondo trimestre in calo

Lowe's

(Teleborsa) -, società statunitense che opera nella vendita al dettaglio di materiale per la casa, ha registrato undi 2,7 miliardi di dollari e undi 4,56 dollari nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2023 (terminato il 4 agosto 2023), rispetto all'EPS di 4,67 dollari nel secondo trimestre del 2022.Lesono state pari a 24,96 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 27,5 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2022 e in linea rispetto alle previsioni degli analisti per 24,99 miliardi di dollari (secondo dati Refinitiv). Lesono diminuite dell'1,6% (vs attese per un -2,4%), con una forte ripresa primaverile e una crescita delle vendite professionali e online, che hanno parzialmente compensato la deflazione del legname e la minore domanda discrezionale del fai da te."La nostra capacità di ridurre le spese migliorando al tempo stesso il servizio clienti è il risultato dell'eccellente esecuzione da parte del nostro team e rimaniamo fiduciosi nelle prospettive a medio e lungo termine per il settore del bricolage", ha affermato, presidente e amministratore delegato di Lowe's.La società hasui risultati operativi dell': vendite totali di circa 87-89 miliardi di dollari; vendite comparabili in calo dal -2% al -4% rispetto all'anno precedente; utile rettificato per azione da 13,20 a 13,60 dollari.