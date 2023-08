Novavax, vaccino COVID aggiornato mostra risposta a nuove sotto-varianti

Novavax

(Teleborsa) -, società di biotecnologie statunitense che si concentra sullo sviluppo di vaccini, ha annunciato che il suoa base proteica haalle sotto-varianti EG.5.1 e XBB .1.16.6 in studi su piccoli animali e primati non umani.La sottovariante EG.5 - soprannominata "" - è considerata responsabile per l'da COVID negli Stati Uniti e in Europa e in Asia."I dati hanno dimostrato che il vaccino COVID a base proteica di Novavax induce risposte ampiamente neutralizzanti contro le sotto-varianti XBB, tra cui EG.5.1 e XBB.1.16.6 - ha affermato Filip Dubovsky, President of Research and Development presso Novavax - Abbiamo molta fiducia nel nostro vaccino anti-COVID aggiornato e stiamo lavorando diligentemente con gli organismi di regolamentazione globali per garantire che il nostro vaccino a base proteica sia".