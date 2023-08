S&P prevede aumento del tasso di default delle società europee di grado speculativo

(Teleborsa) -si attende che ilsu 12 mesi delleraggiunga il 3,75% entro giugno 2024, dal 3% di giugno 2023. I tassi d'interesse più elevati spingono le imprese a destinare una quota maggiore delle proprie vendite in calo al servizio del debito, mentre l'economia resiste, ma rallenta.Nonostante ci siano state revisioni positive delle proiezioni economiche di S&P Global rispetto alla precedente previsione di marzo, il peso dell'aumento dei tassi di interesse continua infatti ad aumentare. "Sebbene una recessione possa essere evitata,di circa il 15% rispetto a un anno fa per le aziende europee durante il secondo trimestre", ha osservato Nick Kraemer, responsabile di S&P Ratings Performance Analytics.Un rallentamento prolungato della crescita o una recessione potrebbero far salire il tasso di default al 5,5% nellodi S&P. Ciò potrebbe verificarsi se l'inflazione core dovesse rimanere elevata e le banche centrali fossero costrette ad aumentare i tassi ancora più a lungo.L'agenzia di rating evidenzia che il rischio principale è rappresentato dalla. Sebbene molte aziende abbiano ancora la possibilità di ricorrere a saldi di cassa elevati o di liberare liquidità attraverso tagli alle assunzioni o alle spese in conto capitale, riacquisti di azioni o dividendi, queste opzioni sono generalmente meno disponibili per la maggior parte degli emittenti con rating inferiore.Molti degli emittenti più deboli provengono dalegati al consumo, come i beni di consumo, i media e l'intrattenimento, e si basano su una spesa di consumo resiliente. "È probabile che questi settori contribuiscano maggiormente alle future insolvenze", si legge nel rapporto di S&P.Gli analisti sottolineano comunque che il, con solo 57 miliardi di euro di debito di grado speculativo in scadenza entro il 2024. Ma poiché questo contesto di "higher-for-longer" continua, loper rifinanziarsi. Prendendo come esempio il segmento "BB", le cedole attuali delle obbligazioni emesse nel secondo trimestre di quest'anno erano in media del 3,6% più alte di quelle delle obbligazioni in scadenza. Circa 6 miliardi di euro di obbligazioni "BB" scadranno ogni trimestre, fino al 2024, ma la cifra salirà rapidamente a 15,5 miliardi di euro all'inizio del 2025,