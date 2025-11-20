Milano 14:52
43.151 +1,17%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 14:52
9.575 +0,72%
Francoforte 14:52
23.459 +1,28%

Tasso disoccupazione USA in settembre

Tasso disoccupazione USA in settembre
USA, Tasso disoccupazione in settembre pari a +4,4%, in aumento rispetto al precedente +4,3% (la previsione era +4,3%).
