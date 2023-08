Ubisoft acquista diritti streaming di Activision come parte del deal Microsoft

Ubisoft

(Teleborsa) -, multinazionale francese attiva nel settore dei videogiochi, ha annunciato unanei prossimi 15 anni una volta completata l'acquisizione dida parte di(ad eccezione dei diritti non esclusivi per lo streaming nello Spazio economico europeo).L'annuncio fa parte dellatra Microsoft e Activision Blizzard, necessaria per ottenere l'approvazione della transazione da parte della Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito.Questi diritti rafforzeranno - si legge in una nota - ulteriormente l’offerta di contenuti di Ubisoft attraverso il suo servizio di abbonamento Ubisoft+, oltre al'accesso in streaming al catalogo di giochi Activision Blizzard, comprese le versioni future, a società di cloud gaming, fornitori di servizi e produttori di console."Negli ultimi 15 anni abbiamo costruito e perfezionato i nostri servizi online e il nostro ecosistema di distribuzione rendendolo uno dei più completi del settore - ha affermato, Senior Vice President, Strategic Partnerships and Business Development presso Ubisoft - L'accordo di oggi offrirà ai giocatori ancora più opportunità di accedere e godere di alcuni dei più grandi marchi nel settore dei giochi".