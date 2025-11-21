Ubisoft torna agli scambi dopo accordo con Tencent che aiuta a ridurre il debito

Ubisoft Entertainment

(Teleborsa) -, multinazionale francese attiva nello sviluppo e pubblicazione di videogiochi, ha chiesto adi ripristinare la negoziazione delle azioni, sospese su richiesta della società il 13 novembre dopo il rinvio - senza fornire spiegazioni - della pubblicazione dei risultati del primo semestre. LeA seguito dellanell'ambito della revisione dei conti finanziari del primo semestre, la società ha rivisto la propria analisi relativa alla rilevazione dei ricavi ai sensi dell'IFRS 15 di una partnership nell'esercizio finanziario 2024-25, che ha portato a rideterminare i propri conti per l'esercizio finanziario 2024-25 secondo lo IAS 8. I piani di pagamento basati sull'utilizzo comportano il riconoscimento di questa partnership ai sensi dell'IFRS 15 come ricavi rispetto all'utilizzo. Questa posizione, ora applicata dal Gruppo in futuro, ha comportato il mancato riconoscimento nei ricavi ai sensi dell'IFRS 15 di una partnership stipulata nel secondo trimestre dell'esercizio finanziario 2025-26. Quanto sopra(leveraged covenant ratio) previsto da alcuni contratti di finanziamento in essere al 30 settembre 2025. Tuttavia, questo problema è stato affrontato attraverso un accordo con Tencent Holdings.del secondo trimestre hanno superato le aspettative, raggiungendo i 490,8 milioni di euro, rispetto alle previsioni di circa 450 milioni di euro, con un aumento del 39% su base annua.La. Tutte le condizioni sospensive sono state soddisfatte. Al closing, l'investimento di 1,16 miliardi di euro consentirà al gruppo di ridurre la leva finanziaria."La conclusione della nostra transazione strategica con Tencent, che vedrà Tencent diventare azionista di minoranza della nostra nuova controllata, Vantage Studios, è ormai imminente, poiché tutte le condizioni sospensive sono state soddisfatte - ha commentato- Questo rappresenta una pietra miliare fondamentale nella trasformazione di Ubisoft, rafforzando significativamente la nostra posizione finanziaria con un flusso di cassa di 1,16 miliardi di euro, consentendo al gruppo di ridurre l'indebitamento, come previsto. Ciò consentirà inoltre a Vantage Studios di accelerare la crescita delle nostre tre IP di punta sotto la guida di un team dirigenziale dedicato".Ildel Gruppo è in linea con le previsioni, con l'obiettivo di ottenere almeno 100 milioni di euro di risparmi aggiuntivi sui costi fissi entro l'esercizio 2026-27 rispetto all'esercizio 2024-25, supportato da ristrutturazioni mirate e da una continua disciplina nelle assunzioni.Lanon-IFRS di 1,15 miliardi di euro a fine settembre si accompagna a una posizione di cassa e mezzi equivalenti di 668 milioni di euro. I proventi di 1,16 miliardi di euro derivanti dalla transazione con Tencent consentiranno al gruppo di ridurre la leva finanziaria, in particolare il rimborso anticipato del prestito a termine e dei prestiti Schuldschein, che presentano un importo capitale residuo di circa 286 milioni di euro.