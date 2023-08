UK, nuova indagine antitrust su accordo rivisto tra Microsoft e Activision

Microsoft

(Teleborsa) - La(CMA) delhasu un accordo ristrutturato da parte diper l'acquisto di. Il colosso tecnologico statunitense ha annunciato per la prima volta l'acquisizione da 69 miliardi nel gennaio 2022 , ma da allora ha dovuto affrontare sfide normative negli Stati Uniti, in Europa e nel Regno Unito.Il nuovo accordo fa seguito alla conferma da parte della CMA che l'accordo originale sarebbe stato bloccato per proteggere l’innovazione e la concorrenza nel campo del cloud gaming. Con un passo insolito,della CMA, sostenendo che bloccare l'accordo non era più appropriato alla luce deglialla pubblicazione del rapporto finale della CMA in aprile, inclusa l'accettazione di impegni vincolanti da parte della Commissione europea e un accordo di licenza concordato tra Sony e Microsoft.Il gruppo indipendente della CMA che ha adottato la decisione originaria ha esaminato tali osservazioni e ha deciso che non fornivano alcuna base per modificare la decisione di divieto originaria.Separatamente, Microsoft e Activision hanno, che è stato sottoposto alla CMA per la revisione in una nuova indagine. Questa nuova indagine sarà condotta in linea con i consueti processi della Fase 1 della CMA e il termine legale per una decisione è il2023.In base all'accordo ristrutturato, Microsoft non acquisirà iesistenti per PC e console, o per i nuovi giochi rilasciati da Activision nei prossimi 15 anni (questo esclude lo Spazio economico europeo). Questi diritti verranno invece ceduti aprima dell'acquisizione di Activision da parte di Microsoft."La CMA ha confermato oggi che l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft, come originariamente proposto, non può procedere", ha commentatodella CMA."Separatamente, Microsoft ha notificato un accordo nuovo e ristrutturato, che è- ha spiegato - Come parte di questo nuovo accordo, i diritti di streaming cloud di Activision al di fuori del SEE saranno venduti a un rivale, Ubisoft, che sarà in grado di concedere in licenza i contenuti di Activision a qualsiasi fornitore di giochi cloud. Ciò consentirà ai giocatori di accedere ai giochi Activision in diversi modi, anche tramite servizi di abbonamento multigioco basati su cloud. Considereremo ora questo accordo nell'ambito di una nuova indagine di Fase 1".